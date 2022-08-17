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Турция выступает за реформирование структуры ООН

Турция выступает за реформирование структуры ООН

Турция выступает за реформирование структуры Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
 
Он подчеркнул, что в своем нынешнем виде она малоэффективна. "Мы много раз сталкивались с тем, что ООН с ее нынешней структурой заводит в тупик решение глобальных проблем. Мы видим, как постоянные члены СБ ООН блокируют инициативы, являясь прямой или заинтересованной стороной в спорных ситуациях", - поведал Алтун.

По его словам, пять постоянных членов решают вопросы, исходя из своих интересов, попирая права стран Азии, Латинской Америки и Африки. "Сегодня ООН нуждается в реформировании", - сказал представитель администрации президента Турции, добавив, что Анкара выдвигает свои предложения по реформированию ООН и открыта для их обсуждения.

"Наши предложения по решению проблемы состоят в том, чтобы принять точку зрения, которая содержится во фразе "мир больше, чем пять стран". Эти предложения, в частности, касаются изменения структуры СБ ООН", - цитирует его агентство Anadolu.

Алтун добавил, что для обеспечения мира и стабильности необходимо создать справедливую и более устойчивую глобальную систему ООН, которая отражает справедливость, мультикультурализм и взаимное уважение.

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