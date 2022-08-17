Турция выступает за реформирование структуры ООН

17 авг. 11:20

Турция выступает за реформирование структуры Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.



Он подчеркнул, что в своем нынешнем виде она малоэффективна. "Мы много раз сталкивались с тем, что ООН с ее нынешней структурой заводит в тупик решение глобальных проблем. Мы видим, как постоянные члены СБ ООН блокируют инициативы, являясь прямой или заинтересованной стороной в спорных ситуациях", - поведал Алтун.

По его словам, пять постоянных членов решают вопросы, исходя из своих интересов, попирая права стран Азии, Латинской Америки и Африки. "Сегодня ООН нуждается в реформировании", - сказал представитель администрации президента Турции, добавив, что Анкара выдвигает свои предложения по реформированию ООН и открыта для их обсуждения.

"Наши предложения по решению проблемы состоят в том, чтобы принять точку зрения, которая содержится во фразе "мир больше, чем пять стран". Эти предложения, в частности, касаются изменения структуры СБ ООН", - цитирует его агентство Anadolu.

Алтун добавил, что для обеспечения мира и стабильности необходимо создать справедливую и более устойчивую глобальную систему ООН, которая отражает справедливость, мультикультурализм и взаимное уважение.