Усман Нурмагомедов заявил, что будет чемпионом Bellator

17 авг. 11:09

Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов заявил о том, что заберет чемпионский пояс Bellator. В то же время он отметил, что несправедливо обошел в рейтинге лиги еще одного представителя России Александра Шаблия.

"В мире справедливости не ищут. Хотите вы, не хотите – я первый номер рейтинга и буду драться за пояс. Я тоже не понимаю, почему я на первом месте. Шаблий побил парня из рейтинга, но его не поставили на первую строчку – я тут при чем? Все эти вопросы должны быть не ко мне, а к лиге", - сказал он Fight Time.

"Я заберу этот пояс. Я на 100% чувствую, что готов к этому как ментально, так и физически. Я буду в самой лучшей своей форме, потому что это будет самый важный бой в моей карьере и мне нужно сделать подарок для моего брата", поделился спортсмен.