Страшное ДТП в Узбекистане унесло восемь жизней

17 авг. 11:06

В Узбекистане произошло смертельное ДТП, в котором погибли 8 человек.

Вечером во вторник на трассе А-380 в Мубарекском районе Кашкадарьинской области столкнулись автомобили "Спарк" и "Джентра". По сообщениям очевидцев, один из автомобилей двигался с большим превышением скорости.

В результате столкновения загорелись оба автомобиля. Погибли 8 человек.

Возбуждено уголовное дело по части 3 пункту "а" статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) УК Узбекистана.