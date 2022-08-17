Израильская армия сообщила о задержании возможных террористов

17 авг. 10:44

Израильские военные задержали в ночь на среду в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан 10 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, информирует армейская пресс-служба.

"Ночью подразделения Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции провели контртеррористические операции в ряде населенных пунктов Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ред.). Всего за ночь было задержано 10 подозреваемых", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в ходе "контртеррористической операции в деревне Ябад десятки палестинцев спровоцировали насильственные беспорядки, бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, а также запускали горящие покрышки в сторону солдат, которые в ответ открывали огонь". "Сообщений о ранениях среди военнослужащих не поступало", - отмечает пресс-служба.