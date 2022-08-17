В Сочи рассчитывают на поток туристов в рамках осенней программы кешбэка

17 авг. 10:42

Новый этап продажи туров с кешбэком на путешествия по России начинает 25 августа, ожидается, что он подстегнет туризм в Сочи.

Туры с кешбэком будут продаваться с 25 августа по 10 сентября. В путешествие можно будет отправиться с 1 октября до 25 декабря.

"Сочи стал самым продаваемым направлением в предыдущих акциях туристического кешбека. В программе участвовало 130 сочинских отелей и здравниц", - рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

Осенняя программа кешбэка позволит сгладить сезонность на курорте. Ожидается, что в рамках осенней акции купить туры с кешбэком смогут не менее 600 тыс россиян.