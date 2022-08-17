В память о великом музыканте Муслиме Магомаеве

17 авг. 10:15

80 лет назад, 17 августа 1942 года, в Баку родился один из величайших и один из любимейших музыкантов СССР и постсоветского пространства – Муслим Магометович Магомаев. Магомаев был и остается поистине народным артистом, чье искусство всегда находило отклик в сердцах не только академических кругов, но и самой широкой публики. Эстрадный исполнитель, оперный певец, композитор, актер – это все о нем, о человеке удивительного таланта, так много давшем ценителям музыки и так рано от нас ушедшем.



Муслима Магомаева нет уже 14 лет, но он по-прежнему с нами, артист продолжает жить в своих творениях – песнях, фильмах, записях спектаклей. Сегодня в его честь при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку, на Приморском национальном бульваре будет открыт памятник великому музыканту. В бакинском метро весь день будут звучать его песни. В Москве юбилей отметят праздничными мероприятиями у памятника Муслиму Магомаеву в Леонтьевском переулке и показом в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ фильма "Низами", где Муслим Магометович сыграл главную роль.



Творческий путь Муслим Магомаев начал еще ребенком, окончив музыкальную школу по классу фортепиано, за которой последовали музыкальное училище и Бакинская консерватория (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу вокала. В 20 лет будущая легенда советской и азербайджанской музыки стал лауреатом молодежного фестиваля в Хельсинки, где исполнил "Бухенвальдский набат" и "Хотят ли русские войны?", после чего буквально покорил Москву своими концертами.



Мгновенный успех и признание Муслиму Магомаеву, конечно, обеспечил его потрясающий голос – даже в те времена, когда к певцам предъявлялись самые высокие требования, сила, красота и мастерство магомаевского вокала поражала слушателей. Он пел и эстрадные песни, и оперный репертуар, с легкостью соединяя эти две традиции в одной концертной программе. Уже в 1964 году, он отправился в знаменитый оперный театр "Ла Скала" в Милане, где стажировался в течение года.



В 31 год, после восьми лет гастролей по СССР с операми "Тоска" и "Севильский цирюльник", выступлений в парижском театре "Олимпия", победы на фестивале в Сопоте 1969 года и "Золотой пластинки", полученной в Каннах, Муслим Магомаев стал Народным артистом СССР. К этому моменту он уже был Заслуженным артистом АзССР и Народным артистом АзССР, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Он выступал на всех ключевых музыкальным мероприятиях Союза и появлялся в каждой праздничной программе на телевидении. Магомаев создал Азербайджанский государственный эстрадно-симфонический оркестр и руководил им 14 лет, с 1975 года по 1989 год.



За годы музыкального труда Муслим Магомаев записал почти 50 грампластинок, а также 15 компакт-дисков уже после распада СССР. В его репертуаре было свыше 600 произведений, которые варьировались от русских романсов и неаполитанских народных песен до классический оперных арий. Любители оперы наслаждались его голосом в "Свадьбе Фигаро", "Волшебной флейте", "Риголетто", "Отелло", "Паяцах", "Фаусте", "Евгении Онегине" и "Князе Игоре", "Кероглы" и "Шахе Исмаиле". Сам Магомаев написал более 20 песен и композиций для фильмов, снялся в фильмах "Москва в нотах", "Низами" и "Поет Муслим Магомаев".



Творческий путь Муслима Магомаева оборвался 25 октября 2008 года – он ушел из жизни на руках у своей супруги Тамары Синявской в Москве. Великий музыкант нашел последнее пристанище на Аллее почетного захоронения в Баку, рядом с дедом – известным советским композитором и дирижером Муслимом Магомаевым. Однако его голос все так же прекрасен и все так же восхищает сердца слушателей и говорит нам: нет, Муслим Магомаев не ушел от нас навсегда, он с нами навеки.