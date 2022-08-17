Предприниматель из Алматы горд тем, что уволил всех женщин из своей компании

17 авг. 10:01

Алматинский бизнесмен Акжол Талгатулы поделился в сети видео, в котором рассказал, что уволил всех 17 женщин из своей компании, и призвал других работодателей-мужчин сделать тоже самое.

Он уточнил, что в его компании работали 22 человека, а теперь остались пять сотрудников - только мужчины. Женщин он уволил. "Это ограничение женщин, или ограничение их прав? Нет. Вы знаете, моя позиция – женщины не должны зарабатывать. Зарабатывать должны мужчины. Женщины выше этого", - говорит предприниматель.

По его мнению, кто-то должен был начать этот процесс. На работу он призывает брать только мужчин. "То, что я уволил девушек, должно остаться в их памяти, в истории должно остаться: не работай, ты выше этого", - уверен алматинец.

Пользователи сети оставляют под публикацией комментарии, со слова ми поддержки в адрес автора.

Находятся и те, кто возмущен этой дискриминацией и готов помочь уволенным женщинам найти новую работу.