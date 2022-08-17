Несколько районов Тбилиси останутся без света в среду

17 авг. 9:35

Сегодня подача электроэнергии в Тбилиси будет временно ограничена в связи с проведением различных работ, предупреждает компания "Теласи".

В районе Надзаладеви электричество будет частично отключено с 10:00 до 17:00 часов, в Сабуртало света не будет с 10:00 до 18:00.

Неотложные работы будут проводиться в Дидубе, Чугурети и Исанском районе с 10:00 до 18:00 часов. У жителей в Крцанисском районе света также частично не будет с 10:00 до 18:00 часов в среду.

В Самгори частичное отключение электричества намечено в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 17:00 часов.

С 11:00 до 14:00 часов электричество отключат у населения пр. Гурамишвили (частично), поселка Санзона, территории прилегающей к метро "Грмагеле", ул. Ксанской, Чарглис, Гудамакари и Гвазаури.