Москвичей ждет сухая и жаркая среда

17 авг. 9:30

Сухая и жаркая погода ожидается в Москве в среду, поделилась прогнозом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Столичный регион сегодня будет находиться во власти огромного антициклона, который занимает большую часть Европейской России, он обеспечит нас сухой, аномально жаркой погодой с температурой на 5-6 градусов выше средних многолетних значений. В отсутствие дождей в течение дня в нашем городе воздух прогреется до плюс 28 - плюс 30, в столичном регионе мы обещаем плюс 26 - плюс 31", - сказала она, отвечая на вопросы РИА Новости.

Ветер восточный 3-8 м/c, атмосферное давление будет повышенное - 749 миллиметров ртутного столба.