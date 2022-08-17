Санитарный патруль поможет очистить Кизилюрт

17 авг. 7:28

В Кизилюрте появился санитарный патруль - он будет следить за чистотой и находить ответственных за стихийные свалки, такое сообщение распространила пресс-служба городской администрации.

"В Кизилюрте создан санитарный патруль, который будет выявлять тех, кто создает стихийные свалки, не приводит в порядок прилегающую к дому или коммерческому объекту территорию и нарушает действующие санитарные правила", - пояснили там.

На сегодня, признали в ведомстве, санитарное состояние Кизилюрта упало до критического уровня.

Мэр города Магомед Магомедов призвал следить за состоянием города и бороться с проблемой сообща, ведь "чистый город начинается с каждого горожанина".