Дагестан стремится в пять раз нарастить мощности овощехранилищ

17 авг. 8:34

Мощности для хранения плодоовощной продукции в Дагестане необходимо нарастить в пять раз, такую цель озвучил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов на конференции по перспективам развития АПК региона.

"Выращенный урожай овощей, плодов и винограда из-за отсутствия хранилищ хозяйства вынуждены по бросовым ценам отдавать прямо с поля. Мы имеем всего лишь около 30 тыс т мощностей для хранения плодоовощной продукции, при минимальной потребности - 150 тыс т", - пояснил чиновник.

Он подчеркнул, что дагестанские фрукты и овощи популярны в стране, но поставки во внесезонье, например, невозможны именно из-за отсутствия хранилищ.

"Ряд проектов мы запускаем, в том числе и ООО "Русские ярмарки", нам нужно побольше проектов в этом направлении", - отметил Абдулмуслимов.

Проект по строительству овощехранилищ был разработан Минэкономразвития РФ совместно с регионами в рамках подготовки моделей экономического развития, он был одобрен правительством РФ, сейчас идет работа по его мониторингу.