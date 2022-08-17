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В "Ахмате" сообщили, что Агаларов будет забивать

В &quot;Ахмате&quot; сообщили, что Агаларов будет забивать

Генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров выразил уверенность в том, что новичок Гамид Агаларов улучшит свою результативность.

"Агаларов будет забивать. Станет ли он лучшим бомбардиром? Мы не будем возражать", - цитирует его РИА Новости.

На данный момент "Ахмат" с 8 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги в сезоне-2021/22, однако после перехода в "Ахмат" из "Уфы" забил всего лишь один мяч в пяти играх.

 

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