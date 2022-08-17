В "Ахмате" сообщили, что Агаларов будет забивать

17 авг. 5:25

Генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров выразил уверенность в том, что новичок Гамид Агаларов улучшит свою результативность.

"Агаларов будет забивать. Станет ли он лучшим бомбардиром? Мы не будем возражать", - цитирует его РИА Новости.

На данный момент "Ахмат" с 8 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги в сезоне-2021/22, однако после перехода в "Ахмат" из "Уфы" забил всего лишь один мяч в пяти играх.