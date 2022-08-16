Поврежденный кабель оставил без света шесть улиц в Краснодаре

16 авг. 23:55

В Краснодаре из-за поврежденного кабеля остались без света жители шести улиц. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДСС) Краснодара.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе. Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены <...> 27 трансформаторных подстанций", - сказано в заявлении.

В настоящее время без света остаются улицы Бородинская, Горная, Кубанонабережная, Пашковский проспект, Станичная, Заводская. Ведутся восстановительные работы.