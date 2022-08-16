США продолжат следить за поставками Турции российских С-400

16 авг. 23:50

США продолжат следить за реализацией контракта на поставку Турции российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что позиция Вашингтона по данному вопросу остается неизменной. "Наша позиция относительно закупки Турцией С-400 хорошо известна, мы советуем обратиться к правительству Турции, чтобы оно само говорило о своих планах закупок в оборонной сфере", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о том, повлияет ли это развитие событий на переговоры о поставках Турции американских истребителей F-16.

"Конечно же, нам нужно будет подождать и посмотреть, что произойдет, но мы не в курсе какого-либо нового развития событий на этот счет", - добавил прайс.

Ранее сегодня глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил на международном форуме "Армия-2022", что Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка С-400. В свою очередь, в Минобороны Турции подтвердили, что намерены продолжать реализацию контракта на поставку второго полка С-400.