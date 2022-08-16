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Спортсмены из Азербайджана завоевали за день четыре медали Исламиады

Спортсмены из Азербайджана завоевали за день четыре медали Исламиады

Во вторник, 16 августа, азербайджанские спортсмены завоевали на проходящих в Турции V Играх исламской солидарности четыре медали.

Награды высшей пробы Азербайджану принесли сегодня стрелки Фуад Гурбанов и Нурлана Джафарова, а также пловец Рамиль Велизаде. Фуад Гурбанов и Нурлана Джафарова завоевали "золото" в стендовой стрельбе в дисциплине скит смешанной парой, а Рамиль Велизаде приплыл первым к финишу в соревнованиях на 200 метров баттерфляем.
 
Дзюдоист Эльмар Гасымов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 100 кг.

Бронзовую медаль в копилку азербайджанской сборной добавила мужская сборная Азербайджана по футболу (U23). В матче за третье место азербайджанские футболисты переиграли в серии послематчевых пенальти команду Алжира (4:3).
 
На данный момент Азербайджан занимает четвертое место в медальном зачете с 21 золотой, 26 серебряными и 20 бронзовыми медалями. На первом месте находится Турция (92 золотые, 82 серебряные, 67 бронзовых), на втором – Узбекистан (42 золотых, 29 серебряных, 47 бронзовых), на третьем – Иран (37 золотых, 34 серебряных, 42 бронзовых). Замыкает пятерку команда Казахстана, у которой 19 золотых, 20 серебряных и 30 бронзовых медалей.

Напомним, V Игры исламской солидарности проходят в турецком городе Конья, они продлятся до 18 августа. В Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.

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