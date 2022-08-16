В Ереване концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы

16 авг. 23:25

Концентрация диоксида серы и азота в воздухе рядом с местом взрыва на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" превышает допустимые нормы в несколько раз, информирует пресс-служба Центра гидрометеорологии и мониторинга Армении.

"Концентрация диоксида серы превысила предельно допустимую концентрацию в 4,6 раза, концентрация диоксида азота превысила нормы в 2,6 раза", - указано в сообщении.

Кроме того, по данным Гидромета, в центре Еревана концентрация пыли в воздухе превысила норму в 1,4 раза, диоксида азота - в 1,6-1,8 раза, диоксида серы - в 1,1-1,3 раза.