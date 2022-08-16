Зурабишвили посетила туристическую зону Ингури ГЭС

16 авг. 22:48

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила 16 августа туристическую зону Ингури ГЭС.

В ходе визита она отметила, что Ингури ГЭС должна превратиться в важную туристическую точку страны.

"Восстановление Ингури ГЭС - индустриально-туристического пункта, который в этом году уже посетили 20 тысяч туристов, уже начато. Это необычное место на дороге в Сванетию, вероятно, станет одной из важных туристических точек", - цитирует главу государства "Sputnik Грузия".

Зурабишвили обратила внимание на то, что Ингури ГЭС очень важна для грузинской экономики. Она напомнила, что 40% выработки энергии в Грузии приходится на нее, а значит энергетическая независимость страны напрямую связана с Ингури ГЭС и строительством других гидроэлектростанций.

В свою очередь, председатель совета директоров компании Enguri Attraction, управляющей ГЭС, Николоз Антидзе указал на то, что визит президента будет способствовать развитию туристического значения ГЭС.

"Он еще раз популяризирует плотину как индустриальное наследие. Важно и то, что во время этого визита посетители могут увидеть не только плотину и ее окрестности, но и важные места Ингури ГЭС", - подытожил Антидзе.