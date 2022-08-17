Иран: от монархии к республике

На протяжении 2000 лет Иран был монархией. Империя управлялась шахами, а концепция царского правления была неоспорима среди граждан стран. Шах был главой и отцом нации. Тем не менее в начале 1979 года Иран стал исламской республикой. На смену шаху пришел президент, а духовным лидером страны стал аятолла. Почему так произошло, и кто стоял за последним монархом Ирана?

Первые шаги на пути к республике и операция ”Аякс”

Чтобы удержать власть, монархам в XX веке приходится идти на серьезные уступки. Иранский шах не стал исключением: в 1906 году Мозафереддин-шах в результате протестов аристократии и духовенства, был вынужден учредить меджлис (парламент). В конце года был принят основной закон страны. Последующие годы на пути к республике были омрачены борьбой за власть, многочисленными роспусками парламента, отречением шахов от престола и укреплением влияния двух супердержав: Великобритании и Англии.

В 1941 году не без помощи Британской империи к власти приходит 21-летний Мохаммед Реза Пехлеви. Де-факто страной управляет Великобритания, которой в разгар Второй мировой войны была крайне необходима иранская нефть.

До 1951 года шах правит вместе с парламентом, но его амбиции растут, он стремится к безраздельной власти. В начале 1950-х прогрессивный премьер-министр Мохаммед Мосаддык объявляет национализацию нефтяного сектора страны и требует, чтобы Британия платила больше (Иран на то время получал всего 16% прибыли от добычи нефти). Союзники (Великобритания и США) вынуждены действовать: они проводят операцию ”Аякс” на территории Ирана, в результате которой Мосаддык был свергнут, и вся власть оказалась сосредоточена в руках монарха.

Попытка вестернизации Ирана

Мохаммед Реза Пехлеви, нередко путешествовавший по миру, тяготел к западной культуре, будучи при этом правителем мусульманской страны. Он стремился модернизировать Иран, где в деревнях по-прежнему была полуфеодальная система, а у многих иранцев не было доступа к образованию. Так начинается ”Белая революция”: колоссальные средства вкладываются в инфраструктуру, строятся дороги, аэропорты, больницы и дамбы, создается система общественного здравоохранения, а образование становится бесплатным. Женщинам предоставляются равные с мужчинами права.

Иран вестернизировался, но общество оставалось мусульманским. Многие жители страны ощущали, что их религиозные ценности оказались под угрозой. Выразить недовольство у них возможности не было, поскольку демократию у Запада Мохаммед Реза Пехлеви перенимать не стал, насаждая свою единоличную власть с помощью секретной полиции - САВАК. В 1960-1970-е годы пыткам подвергались тысячи иранцев, а тюрьмы были переполнены политзаключенными.

Аятолла Хомейни и Исламская революция

Лидер мусульман-шиитов в изгнании аятолла Хомейни был ярым критиком Пехлеви еще с 1960-х годов. Он говорил, что революция ”белая”, поскольку за ней стоит Белый дом, критиковал шаха за преклонение перед Западом и объяснял своим последователям, что их правитель идет против религии, накапливая огромные богатства. Недовольство среди гражданского общества нарастает на протяжении 1970-х годов.

Игнорируя важность поддержки духовных лидеров страны, Мохаммед Реза Пехлеви насаждает культ собственной личности, а его реформы во многом оказываются неудачными. Сравнивавший себя с Киром II Пехлеви не осознавал, насколько сильно возмущение его подданных. В 1978 году протесты вспыхивают по всему Ирану. Великобритания и США, некогда главные союзники и патроны иранской монархии, отказались поддержать борьбу шаха за власть, порекомендовав ему покинуть страну, на что он в итоге и согласился.

1 февраля 1979 года в страну вернулся аятолла Хомейни, взявший власть в свои руки, монархия была свергнута, а 1 апреля, по итогам референдума, Иран был объявлен первой Исламской республикой. Находясь в зависимости от западных держав и не заручившись поддержкой духовных лидеров, иранская монархия обрекла себя на крах, уступив место республике, бросившей вызов западной гегемонии и претендующей на лидерство в ближневосточном регионе.