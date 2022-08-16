Турецкая разведка ликвидировала в Сирии одного из главарей РПК

16 авг. 21:53

На севере Сирии уничтожен один из главарей "Рабочей партии Курдистана" и организации YPG, являющейся сирийским крылом РПК. Об этом сообщили в Национальной разведывательной организации Турции (MIT).

Мухсин Яган, известный под кодовым позывным "Диджвар Силопи", был управляющим группировки по району Камышлы, где и провела спецоперацию турецкая разведка.

В MIT рассказали, что Яган участвовал в планировании и исполнении ряда террористических актов возле турецкой границы, направленных против сотрудников силовых структур, передает агентство Anadolu.