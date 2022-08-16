В Грузии проверят цены на топливо

16 авг. 21:46

В Грузии проверят добросовестность розничных продавцов топлива. Об этом заявил глава Национального агентства конкуренции Грузии Ираклий Леквинадзе.

По его словам, в Грузию в июне - июле поступило подешевевшее топливо, однако цены на розничном рынке не снизились.

"Наша задача - проверить добросовестность таких действий", – цитирует главу регулятора "Sputnik Грузия".

Цены на топливо в Грузии начали расти осенью 2021 года, а в феврале-марте этого года произошел резкий скачок. В частности, стоимость литра бензина АИ-92 за месяц подорожала почти на 12% и составила около 3,8 лари ($1,4), а стоимость литра бензина АИ-95 обновила исторический максимум – 4 лари (около $1,5).