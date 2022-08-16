Жителям Москвы пообещали теплый сентябрь

16 авг. 20:58

В сентябре температура в Москве будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. Об этом заявил в интервью телеканалу "Москва-24" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По моим оценкам он окажется как минимум на 1-2 градуса выше нормы с элементом легкой засушливости до 20%", - сказал метеоролог.

Он подчеркнул, что все это свидетельствует о том, что смена летней погоды на осеннюю в Москве будет происходить плавно.

По словам Тишковца, до конца текущего месяца в городе сохранится нынешняя температурная аномалия в 3-5 градусов выше нормы, которая затронет и первые дни осени. "Первые сентябрьские дни пройдут при вполне августовских показателях температуры, то есть при норме около плюс 20 градусов", - заключил ведущий сотрудник "Фобос".