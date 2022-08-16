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Медведев оценил уровень обороноспособности России

Медведев оценил уровень обороноспособности России

Обороноспособность России обеспечена на высоком уровне, поделился оценочным мнением зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Посетил международный военно-технический форум "Армия-2022". Образцы техники и технологий, продемонстрированные на открытых и закрытых площадках экспозиции, позволяют с уверенностью говорить о том, что обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне", - написал Медведев в своем Telegram-канале по итогам посещения форума "Армия-2022".

Международный военно-технический форум "Армия-2022"м стартовал накануне и продлится до 21 августа.

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