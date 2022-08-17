Капсульные отели РЖД открылись на вокзалах Москвы

17 авг. 3:25

РЖД запускает "пилотные" капсульные отели на Ярославском и Казанском вокзалах в Москве.

В компании сообщили, что круглосуточные капсулы отдыха располагаются в залах ожидания "комфорт". Капсула рассчитана на одного человека, также возможно размещение матери с ребенком до 6 лет. Каждое место отдыха оборудовано usb-адаптером для зарядки гаджетов, а также отделением для хранения багажа. Гостям капсульного отеля выдается подушка, комплект одноразового постельного белья и плед.

Отдых в капсуле обойдется в 1500 рублей за 12 часов, почасовая аренда начинается от 250 рублей.

В будущем РЖД планирует открыть капсульные отели на вокзалах других российских городов.