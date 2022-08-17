Спортсмен из Грузии на велосипеде отправился в Катар

17 авг. 1:45

Грузинский велопутешественник Нодар Беридзе за 99 дней велопутешествия планирует побывать в 99 городах, и в итоге прибыть в столицу Катара.

Старт велотура взят с перевала Годердзи. На велосипеде Беридзе преодолеет 5,9 тыс км менее чем за сто дней, посетит девять стран и 99 городов. Спортсмен не будет один - в разных городах его будут сопровождать более тысячи велосипедистов.

Завершится уникальный велотур в ноябре в городе Доха.

Путешествие призвано популяризировать велоспорт и велотуризм. "Моя миссия – это пропаганда мира, добра и здоровья, а также популяризация спорта и здорового образа жизни", – делится профессиональный борец и велопутешественник.