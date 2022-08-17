На Кубани рассчитывают собрать хороший урожай винограда

17 авг. 0:05

В этом году в Краснодарском крае планируют собрать около 225 тыс тонн винограда - на 20 тыс т больше, чем в прошлом году.

"На Кубани приступили к уборке винограда. Надеюсь, что погода не подведет и аграриям удастся получить урожай не ниже, чем в прошлом году. Планируем собрать порядка 225 тысяч тонн хорошей, качественной ягоды", - сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В прошлом году в регионе было собрано 203 тыс тонн винограда.

"Особенно приятно, что практически все саженцы сегодня - отечественней селекции", - добавил Кондратьев.

Он напомним, что на Кубань приходится треть виноградников всей России, а самые большие виноградники заложены в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском и Крымском районах. "Всего около 29 тыс га. Каждый год эти площади мы стараемся увеличивать. Это значит, что и количество натурального кубанского вина тоже будет становиться больше", – написал губернатор в социальных сетях.