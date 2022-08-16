Украину покинуло первое арендованное ООН судно с зерном

16 авг. 20:54

Во вторник, 16 сентября, Украину покинуло первое судно с 23 тыс тонн зерна, зафрахтованное Организацией Объединенных Наций. Об этом сообщил на сегодняшнем брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Первое судно с украинским зерном для гуманитарных нужд, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, отбыло сегодня с Украины", - цитирует его ТАСС.

Представитель всемирной организации подчеркнул, что судно с 23 тыс тонн зерна будет доставлено команде Всемирной продовольственной программы в регионе Африканского Рога.