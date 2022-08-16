На востоке Турции ликвидировали двух особо опасных террористов

16 авг. 20:42

В турецкой провинции Ван, расположенной на востоке страны, уничтожены два опасных террориста "Рабочей партии Курдистана" (РПК). ОБ этом сообщили в министерстве внутренних дел Турции.

В МВД уточнили, что боевики были уничтожены в окрестностях района Чалдыран в рамках 32-го этапа антитеррористической операции Eren Abluka. В операции принимали участие силы жандармерии и задействованы ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В ведомстве отметили, что террорист прозвищу Evindar числилась в "оранжевом" списке особо опасных преступников, а террорист по прозвищу Eylem - в "сером"

В Минобороны добавили, что по состоянию на 16 августа район горы Тендюрек полностью очистили от террористов РПК, передает агентство Anadolu.