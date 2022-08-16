"Зиря" усилилась сербским хавбеком и португальским форвардом

16 авг. 19:59

Азербайджанский футбольный клуб "Зире" подписал контракты с сербским полузащитником Андрием Луковичем и 23-летним португальским нападающим Тони Гомешом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Соглашения с игроками рассчитаны на два года.

Напомним, ранее Лукович защищал цвета сербских клубов "Рад", "Црвена Звезда", Вождовац", нидерландского ПСВ и португальского "Белененсеша", Гомеш выступал за английский "Форест Грин", португальскую "Аруку", египетский "Харас Эль-Ходуд" и турецкий "Менеменспор".