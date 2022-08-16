Гутерриш проведет встречу с Зеленским и Эрдоганом

16 авг. 20:15

Генсек ООН Антониу Гутерриш посетит в четверг Львов, где пройдет трехсторонняя встреча с участием президентов Украины и Турции, сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь посетит Львов в четверг по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в трехсторонней встрече, в которой также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган", - сказал он на брифинге.

Далее глава ООН отправится в Одессу. "На следующий день [19 августа], где посетит порт - один из трех портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Черному морю. Перед возвращением в Нью-Йорк генеральный секретарь побывает в Стамбуле, где посетит Совместный координационный центр", - цитирует ТАСС.

Главная тема визита генсека ООН на Украину – реализация соглашений по экспорту продовольствия.