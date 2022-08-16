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Пассажирские поезда из Крыма возобновляют движение по графику

Пассажирские поезда из Крыма возобновляют движение по графику

Следующие из Крыма пассажирские поезда возобновляют движение из городов следования по графику с 20.30 в связи с открытием железной дороги под Джанкоем, информирует пресс-служба оператора ж/д-перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

"Гранд Сервис Экспресс" скорректировал планы по отправлению поездов в связи с открытием железной дороги для пассажирских поездов под Джанкоем", - сообщает компания.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы, так как участок путей в Джанкойском районе был поврежден из-за взрывов боеприпасов. В настоящее время участок восстановлен.

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