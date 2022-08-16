СМИ: ЕС запросил у Турции информацию об отношениях с Россией

16 авг. 19:47

Ряд стран Европейского союза запросил у Турции объяснений о ее отношениях с Россией. Об этом со ссылкой на источники в Евросоюзе пишет газета Financial Times.

"Некоторые столицы запросили у Анкары информацию о ее отношениях с Кремлем", - сказано в публикации.

По данным издания, в ЕС обеспокоены значительным ростом торговли Анкары с Москвой и тем, что Турция может помочь РФ заменить европейский импорт и экспорт. "Члены Евросоюза все больше беспокоятся всплеском торговли Турции с Россией и ее потенциала помощи РФ в качестве замены европейскому импорту и экспорту", - отмечает Financial Times.

В материале подчеркивается, что партнеры Турции по НАТО в США и Европе расстроены тем, что Турция вместо введения санкций против России и помощи в изоляции страны сохраняет нейтралитет и поддерживает с РФ торговые отношения.