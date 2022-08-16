Азербайджанский дзюдоист стал обладателем "серебра" на Исламиаде

16 авг. 18:58

Азербайджанский дзюдоист Эльмар Гасымов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 100 кг на V Играх исламской солидарности в Турции.

На пути к финалу он победил пакистанца Гайсар Хана и турку Мерта Сисманлара. В главном поединке Гасымов потерпел поражение от Музаффарбека Туробоева из Узбекистана.

Напомним, V Игры исламской солидарности идут в турецком городе Конья, они продлятся до 18 августа. В Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.