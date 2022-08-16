Постпред в Вене заявил: возвращение на рынки иранской нефти не угрожает России

16 авг. 19:25

Россия не считает, что возвращение на западные рынки иранской нефти серьезно скажется на глобальных ценах, и не видит в этом угрозы, заявил во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"По оценкам экспертов, Иран сможет добывать около 3,5 млн баррелей в день, это повышение глобальной добычи на 1%. Не похоже, что такие объемы окажут серьезное влияние", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Далее он отметил, что российская сторона не видит в этом угрозы для своих нефтяных доходов.