Кто лишает азербайджанских фермеров воды

В 2020 году Азербайджан вернул себе контроль над большинством водных ресурсов на территориях, оккупированных Арменией в 1990-х годах. Но самое крупное водохранилище остается для фермеров страны недоступным, пишет Eurasianet.

Фермер Зия Махмудов показывает посетителям свою "ферму", расположенную в центральном Азербайджане на левом берегу реки Тертер - 15 гектаров пустыря с редкими кустарниками. Он рассказывает, что не проводил там посадки уже много лет: "Нет смысла сажать здесь что-то, ведь в конце концов все погибнет".

Правда, этой весной Махмудов все-таки посадил 45 деревьев грецкого ореха. Он поливает их через день, выезжая из дома за водой к самодельному колодцу. "Вода возвращается туда, откуда пришла, - цитирует Махмудов старую азербайджанскую пословицу. - Но уже 30 лет в наш канал вода не поступает". Проблему Зии Махмудова разделяют и другие фермеры района, который годами страдает от серьезной нехватки воды.

В некоторых районах вдоль Куры это происходит из-за плохого управления водными ресурсами и слишком интенсивного земледелия, в том числе в верховьях Грузии. Однако у реки Тертер другая проблема: ранее вода поступала из Сарсангского водохранилища. Оно было создано в 1976 году, но со времен но с начала 1990-х годов находится на территории, контролируемой армянскими силами.

В ноябре 2020 года Азербайджан вернул себе многие утраченные территории, в том числе девять водохранилищ и 30 из 36 гидроэлектростанций. Но самый важный источник воды, Сарсангское водохранилище, остается на удерживаемой Арменией территории, чуть более чем в 30 км от территории Азербайджана. Официальные лица заявили, что водохранилище объемом 560 млн кубометров смогло бы снабжать Тертерский, Бардинский, Евлахский и Геранбойский районы необходимой им водой, если бы находилась под контролем Азербайджана.

Азербайджанцы давно жалуются, что зимой армяне используют Сарсангское водохранилище для выработки электроэнергии, тем самым выпуская воду тогда, когда она бесполезна для сельского хозяйства. В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы за 2016 год говорится, что власти Армении "намеренно лишают" азербайджанцев воды в качестве "политического инструмента".

Возвращение водохранилища меньшего водоема, Суговушана, было встречено азербайджанцами с энтузиазмом. Когда президент Ильхам Алиев посетил район через год после окончания войны, он отметил стратегическую роль водохранилища, подчеркнув, что оно улучшило безопасность водоснабжения азербайджанцев.

Но тертерским фермерам освобождение Суговушана пока не слишком помогло. Его объем чуть менее 6 млн кубометров составляет едва ли 1% от объема Сарсанга. "Наше поколение, которое не видело Суговушана [из-за войны], имело другое представление о нем, - сказал 37-летний Махмудов. – Думали, сможем выращивать все, что захотим. Теперь у нас есть Суговушан, но мало что изменилось".

В июне Баку вроде бы была достигнута договоренность о пропуске части воды из Сарсангского водохранилища в Азербайджан. В соглашении содержится призыв обеспечивать Азербайджан водой в объеме 18 тысяч кубометров воды в день, говорит Мехман Керимов, ведущий инженер управления по эксплуатации Тертерчайского гидроузла, однако неизвестно, как долго это продлится.

Вопрос снабжения водой из Сарсангского и Суговушанского водохранилищ теперь наталкивается на другое препятствие: земляные каналы, по которым теперь вода из водохранилищ доставляется на фермы. "Вода из Суговушана в Тертер поступает за четыре часа, и к тому времени половина ее уже просочилась в землю, - сказал Зия Махмудов. - Вода, которую пьет дерево на одном краю фермы, даже не достигает другого края". Он знал, что вода подавалась из Сарсангского водохранилища в июне, но этого было недостаточно, чтобы что-то изменить.

Ильхам Алиев подтвердил существование проблемы земляных каналов в апреле 2021 года: "Конечно, земляные каналы не позволяют пропускать воду в желаемом объеме, потери происходят в том числе и по этой причине, приводя одновременно к засолению почвы. Поэтому мы должны избавиться от земляных каналов. Однако вам необходимо определить, какие технологии взамен этого будут завезены. Необходимо наладить тесные контакты с ведущими компаниями мира, специализирующимися в этой области, воспользоваться опытом стран с таким же климатом, как у нас. Есть страны, где водных ресурсов меньше, чем у нас, при этом урожайность значительно выше".

Около 70% каналов в стране в настоящее время земляные, сказал представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Дильгам Шарифов, добавив, что с каждым годом наблюдается прогресс, земляные каналы заменяются бетонными. Невозможно заменить все грунтовые каналы за один год. Из Сарсангского водохранилища ведет один бетонный канал, построенный еще в советское время, сейчас он находится в аварийном состоянии. Но территория вокруг него по-прежнему усеяна противопехотными минами, которые невозможно обезвредить.

По дороге домой после поливки ореховых деревьев Зияя Махмудов размышляет об их шансах выжить. В ожидании воды из Сарсангскго водохранилища и каналов он говорит, что Азербайджану нужны более эффективные методы орошения, подобные тем, которые, как он слышал, используются в Израиле и других странах. "В то время, когда в мире заканчивается питьевая вода, нам нужно переходить на различные технологии ирригации, такие как капельное орошение и другие виды", - сказал он.