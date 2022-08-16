Темпы годовой инфляции в Адыгее замедлились почти до 17%

16 авг. 18:28

Годовая инфляция в Адыгее в июле 2022 года замедлилась до 16,98% с 18,01% месяцем ранее и осталась выше, чем в целом по стране, на 1,88 процентного пункта (п.п.) и показателя в Южном федеральном округе (15%), информирует отделение по Адыгее Южного ГУ Банка России.

"На динамику инфляции в регионе повлияли увеличение предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, укрепление рубля в прошедшие месяцы и охлаждение потребительского спроса на ряд товаров длительного пользования и отдельные услуги после всплеска в начале весны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июле снизился до 18,77% после 20,93% в июне.