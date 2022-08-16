"Лаборатория Касперского" не покинет Запад

16 авг. 17:58

Международная компания по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" не собирается уходить из каких-либо стран. Об этом в кулуарах форума "Армия-2022" заявил генеральный директор компании Евгений Касперский.

"Мы работаем практически по всему миру, во всех странах и ниоткуда уходить не собираемся. И, более того, до сих пор примерно три четверти нашего оборота - это зарубежные рынки", - цитирует его РИА Новости.

В июле Евгений Касперский заявил, что с 24 февраля по настоящее время "Лаборатория Касперского" зафиксировала большой отток клиентов в США и Европе.