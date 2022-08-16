Первая леди США заразилась коронавирусом

16 авг. 17:43

У первой леди США Джилл Байден диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе супруги американского лидера.

"После получения отрицательного теста на COVID-19 в понедельник у первой леди поздно вечером стали проявляться симптомы простуды", - сказано в заявлении.

Как отмечается, экспресс-тест первой леди показал отрицательный результат, а результат ПЦР-теста оказался положительным.

В ближайшие пять дней Джилл Байден будет находиться на самоизоляции. "В настоящее время она находится в частной резиденции в штате Южная Каролина и вернется домой после двух отрицательных тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что супруга Джо Байдена дважды вакцинирована и получила две бустерные прививки от коронавируса, а потому испытывает лишь умеренные симптомы.