В Казахстане установилась грозовая жара

16 авг. 17:17

Жарка я погода без осадков установившаяся на большей части территории Казахстана в ближайшее время сохранится благодаря действию обширного северо-западного антициклона

Однако на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра. "Днем на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской, на востоке Атырауской областей и на западе Актюбинской области ожидается очень сильная жара", - предупреждает Sputnik Казахстан.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на востоке Атырауской, Актюбинской, Алматинской, на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жетысуской, на западе, юге Жамбылской, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, предупреждают синоптики.

В столице Казахстана Нур-Султане ожидается переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Днем - плюс 19-21 градус, ночью - 7-9 градусов.