Иран в случае необходимости присоединится к системе "Мир" за несколько месяцев

16 авг. 16:53

У Ирана есть техническая возможность за несколько месяцев присоединиться к платежной системе "Мир", рассказал заместитель главы МИД Исламской Республики по экономическим вопросам Мехди Сафари.

"В Иране есть необходимая инфраструктура для подключения к системе "Мир", - приводит слова дипломата агентство ILNA.

Сафари подчеркнул, что, если стороны в ходе переговоров заключат необходимое соглашение, то ИРИ "может в течение нескольких месяцев присоединиться к системе "Мир"".

Генеральный директор управления по банковским и страховым вопросам иранского Минэкономики Корбан Эскяндари пояснил, что сначала Иран может использовать систему "Мир" для финансовых операций с РФ, а потом - задействовать ее для взаимодействия с другими странами.