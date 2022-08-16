Пожар в Ростовской области достиг 252 га

16 авг. 16:48

Площадь природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области продолжает стремительно увеличиваться, к полудню она достигла 252 га.

"В Усть-Донецком районе продолжается тушение лесного пожара. В настоящее время огнем охвачено 252 гектара, в том числе площадь в 116 гектаров - покрытая лесом. 32 гектара - верховой пожар", - рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, пишет "Интерфакс".

Природный пожар начала днем в понедельник на площади 10 га, на утро вторника его площадь превысила 120 га. Огонь уничтожил семь домов, эвакуированы жители близлежащей станицы. От задымления пострадали свыше 50 человек.

Тушением пожара занимаются почти 500 человек, а также 115 единиц техники, самолеты Ил-76 и Бе-200, два вертолета Ми-8, 44 единиц пожарной техники, 6 тракторов.