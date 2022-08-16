Интернациональное движение "Российская Дружба" поможет адаптировать иностранцев в вузах на Северном Кавказе

16 авг. 16:41

Интернациональное движение "Российская дружба" создадут в рамках грантового проекта Ахмата Хасанова из Карачаево-Черкесии, рассказали в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Ахмат Хасанов из Карачаево-Черкесии по итогам форума молодых политологов России "Дигория" выиграл грант в размере 1 млн рублей на реализацию проекта "Караван Дружбы. Кавказ"", - пояснили в ведомстве.

Цель проекта - популяризация российских ценностей, в нем примут участие студентов из РФ, ДНР и ЛНР, а также стран Южного Кавказа.

В рамках проекта будет устроена серия выездных мероприятий в регионах Северного Кавказа. Их участники обсудят культурно-исторические особенности регионов, а также консолидирующие смыслы народов. В программу войдут и тренинги по развитию навыков межкультурной коммуникации.

В результате будет создано интернациональное движение "Российская Дружба", которое займется адаптацией иностранных студентов в вузах и продвижением российских ценностей среди молодежи.