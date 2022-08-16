В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист из Карелии

16 авг. 16:25

Парапланерист из Карелии погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, информирует пресс-служба регионального главка МЧС России.

"В 13.25 мск во вторник поступила информация, что в верховьях Чегемского ущелья парапланерист совершил жесткую посадку. По прибытию было установлено что мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении ведомства.

Погибший - житель Карелии 1989 года рождения. Тело туриста эвакуировано и передано сотрудникам скорой помощи.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.