Пожилой мужчина дважды пригрозил взорвать здание налоговой в Гюмри

16 авг. 16:23

Житель Гюмри, будучи под воздействием спиртного, угрожал взорвать здание местного отдела Комитета государственных доходов (налоговой службы). Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Сегодня в 12:06 (11:06 мск) 63-летний мужчина позвонил в экстренную службу 911 и сообщил, что взорвет здание КГД. Точно такую же угрозу он озвучивал и накануне.

Правоохранители быстро отыскали и задержали злоумышленника. В участке он сообщил, что был под воздействием алкоголя и не до конца осознавал, что делает, однако намерения на самом деле взорвать здание у него не было.

По факту готовятся материалы, мужчину передали следственным структурам.