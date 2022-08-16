Путин и Мирзиеев обсудили подготовку к саммиту ШОС

16 авг. 16:00

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Обсуждена подготовка к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества", - сказано в нем.

В этом контексте главы государств отметили высокий международный авторитет ШОС, растущий вклад, который она вносит в укрепление региональной стабильности и безопасности.

Помимо этого, Путин и Мирзиеев коснулись аспектов дальнейшего развития российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.