ЧП в Джанкое может отпугнуть от Крыма 10% туристов

16 авг. 15:58

Турпоток в Крым в результате повреждения железной дороги в Джанкойском районе из-за диверсии может упасть на 5-10%, прогнозирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным Минобороны России, причиной детонации боеприпасов стала диверсия. В республике введен режим ЧС.

"Эксперты не исключают, что произошедшее событие вызовет у туристов, которые только планируют поехать в Крым (в том числе и на машине), желание скорректировать свои планы. Вероятно будут те, кто выберет другое, "более спокойное" направление для отдыха", - полагают в АТОР.

Глобального снижения турпотока на полуостров не будет, считает вице-президент ассоциации и генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Вероятно, не больше 5-10% может потерять Крым из-за последнего ЧП", - заявил он.

Напомним, на прошлой неделе на западе региона в Новофедоровке также гремели взрывы.

В настоящее время россияне не отказываются от уже купленных туров на курорты Крыма.