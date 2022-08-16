На Ставрополье нагрянет сорокоградусная жара

16 авг. 15:48

Сильная жара охватит весь Ставропольский край, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В восточной части Ставропольского края 17 и 18 августа местами ожидается сильная жара 40 градусов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что высокие температуры могут стать причинами ДТП на трассах и железных дорогах, а также отключения электричества из-за перегрева трансформаторных подстанций, повреждения сельхозугодий.

Кроме того, у местных жителей возможны тепловые удары, а также обострение сердечно-сосудистых заболеваний.