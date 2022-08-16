Турция ведет переговоры с США с российским козырем в руках

Пока Вашингтон думает над тем, продавать Турции истребители F-16 или нет, Анкара завершает вторую сделку с Москвой о покупке систем ПВО С-400.

Уже почти пять лет американские власти, по сути, мучают турецких партнеров проблемами с поставками вооружений. Сначала они долго думали над тем, давать ли Турции истребители пятого поколения F-35. После того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал с Россией сделку о приобретении систем ПВО С-400, США решили исключить страну-члена НАТО из программы производства F-35. В виде "компенсации" за такую санкцию Администрация президента Дональда Трампа решила тогда продать Анкаре чуть менее высококлассные истребители F-16, однако из-за сложных взаимоотношений Эрдогана и Джо Байдена затягивается даже эта сделка.

Чем больше тянет Байден, тем больше он отталкивает Турцию от США и НАТО. В текущий момент терять Анкару Североатлантическому альянсу никак нельзя. НАТО активно противостоит России, и выпадение второй армии альянса существенно ослабляет его геополитический вес. Даже если правительство Эрдогана не вводит санкции против России и не выступает однозначно на стороне Запада в украинском конфликте, все же Анкара остается членом НАТО и формально не поддерживает российскую спецоперацию. Без согласия Эрдогана Финляндия и Швеция не могут стать членами НАТО, а Долмабахче остается потенциальным местом подписания мирного соглашения, нужного как Вашингтону, так и Брюсселю.

Ввиду геополитической зависимости от Турции американские власти постепенно сдвигают вопрос о поставках вооружения с мертвой точки. Сегодня турецкая делегация наконец отправилась в США для ведения переговоров по F-16. "Техническая делегация Минобороны Турции по приглашению США отправилась в эту страну с целью скорейшей реализации процесса модернизации и закупки F-16", - говорится в сообщении Минобороны Турции.

В этом году представители двух стран уже проводили серию консультаций по истребителям. Сделка де-факто обойдется Турции даром, но только потому, что она ранее инвестировала $1,4 млрд в программу F-35. Анкара запросила у Вашингтона 40 истребителей F-16. Основная причина, почему США исключили Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, состоит в том, что американцы боялись, что Россия может использовать проданные Турции С-400 для получения секретной информации об F-35.

Пока Байден думает над тем, когда передать Турции F-16, Анкара решила реализовать еще один контракт с Россией. Турция подписала сделку о приобретении второго полка ЗРК С-400. Информацию об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Дата заключения контракта неизвестна.

На полях форума "Армия-2022" Шугаев заявил ТАСС, что в настоящий момент идет практическая реализация сделки. "Нет оснований полагать о возможности создания каким-либо государством в ближайшие годы системы, которая по своим ТТХ могла бы приблизиться к ЗРС С-400 "Триумф"", — отметил глава ФСВТС.

Напомним, сделка по С-400 впервые была подписана Москвой и Анкарой в 2017 году. Из натовских стран Турция стала первой купившей современные российские ЗРК. За эту сделку США не только исключили Турцию из программы F-35, но и ввели против нее санкции. Американцы предлагали Анкаре передать С-400 Украине в обмен на упразднение санкций, но Турция заявила, что будет и дальше закупать российские системы.

Как видно, Турция продолжает строго следовать своим национальным интересам. Они заключаются в том, чтобы быть в нормальных отношениях и с США и НАТО, и Россией, чтобы укреплять свою экономику и оборону. При этом важно не позволять НАТО манипулировать внешней политикой Турции на российском направлении. Такой курс делает отношения России с Турцией предсказуемыми и независимыми от влияния третьих сторон.

Значение Анкары для Москвы в текущий период растет не только в сфере ВПК, но и в торговле и инвестициях. Турция нацелена на то, чтобы в меру сил стать альтернативой западным компаниям на российском рынке или страной параллельного импорта. Пока Анкара со своей ролью справляется. Что касается переговоров по истребителям, то, заключив еще одну сделку по С-400, турки усиливают свои переговорные позиции по F-16.