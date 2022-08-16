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Около двух тысяч краснодарцев лишились света

Около двух тысяч краснодарцев лишились света

В Карасунском округе Краснодара отключили свет, сообщает пресс-служба единой дежурно-диспетчерской службы.

"Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС "ХБК-153" и семь трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы: Старокубанская, Уральская, Селезнева, Сормовская", - сказано в сообщении.

В пресс-службе администрации города заявили, что в зоне отключения электроэнергии находятся около двух тыс человек.

На месте работает бригада, к 17:00 обещают устранить аварийную ситуацию.

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