Чем займутся пернатые воспитанники Дагестанского соколиного центра?

В Дагестанском заповеднике в этом году открылся Соколиный центр, где будут разводить, реабилитировать и выпускать пернатых в природу. Первых краснокнижных хищных птиц сюда привезли еще весной. О том, как они чувствуют себя на новом месте и чем будет заниматься недавно созданный центр, "Вестнику Кавказа" рассказал научный сотрудник Дагестанского заповедника Хаджаман Исмаилов.

- Почему для создания центра был выбран именно Дагестанский заповедник?

- Дело в том, что в Дагестанском заповеднике, вернее, на одном из его участков - на Сарыкумских барханах - уже были вольеры с грифами, канюками и орлами, которых надзорные органы изымали у местных жителей. Либо сердобольные люди сами приносили раненых птиц, которых они находили в природе.

В целом Сарыкумский участок всегда привлекает орнитологов, герпетологов, ботаников, энтомологов, географов и многих других специалистов со всей России, и на совместных научных собраниях частенько поднимался вопрос о создании здесь питомника хищных птиц для их реабилитации и выпуска в естественную среду обитания. Такой опыт уже есть во многих регионах по всей стране - например, это питомник в заповеднике "Галичья гора" (Липецкая область), Центр по реабилитации и мониторингу хищных птиц "Холзан" (Свердловская область) и другие.

- Что значат соколы и в целом хищные птицы для жителей Дагестана?

- Соколиная охота была известна в Дагестане с древних времен. Многочисленные представители тюркоязычных кочевых народов (гунны, кыпчаки, куманы, сельджуки, татары, ногайцы) оседали на землях Прикаспия, они распространяли свою культуру и обычаи или ассимилировались с местным населением.

Соколиной охотой увлекалась знать до появления огнестрельного оружия. Хотя, конечно, она не была распространена настолько, как у народов Средней Азии.

Но в любом случае хищные птицы занимали в жизни дагестанцев особое место: они часто использовались как символы у знати, а орел и сейчас изображен на гербе республики.

Вид на Соколиный центр

- Первых птиц - 10 соколов-балобанов и 10 курганников - привезли в Дагестанский соколиный центр в апреле. Как "новички" чувствуют себя сегодня?

- Они в хорошем состоянии. Само строительство питомника и ввод его в эксплуатацию затянулись из-за пандемии коронавируса, и, когда все ограничения были сняты, все пришлось запускать очень оперативно, не всегда, к сожалению, получалось предусмотреть все детали. Из-за спешки из Москвы в Дагестан отправили соколов алтайской морфы (темных) вместо европейской морфы (рыжих), сокола-курганники пришли не парами, и одна самка даже снесла яйцо прямо в транспортировочном ящике, ее самца не определили, и в итоге из яйца не вылупился птенец (но, возможно, оно не было оплодотворено).

- В каких направлениях будет работать Соколиный центр?

- Во-первых, это охота: в 2023 году мы создадим "Клуб охотников с ловчими птицами". В республике живут десятки разрозненных соколятников и ястребятников, Клуб должен дисциплинировать охотников, вести разъяснительную работу о том, что нельзя брать хищников из природы. Разговаривать необходимо и с голубеводами, которые массово и тайно истребляют пернатых хищников.

Еще одна задача - готовить соколов для отпугивания стайных видов птиц в аэропорту, рыбных хозяйствах, на садовых участках и виноградниках - везде, где есть необходимость в соколах как в биорепеллентах.

Ну и, конечно, Соколиный центр будет продолжать лечение, реабилитацию и выпуск полноценных птиц в природу. Часть пернатых навсегда останутся в питомнике - это, как правило, птицы с переломанными крыльями. От них в будущем можно получить потомство, которое мы сможем выпустить в природу, особые надежды в этом смысле мы возлагаем на орлов-могильников.