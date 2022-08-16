Россия и Таджикистан возобновили железнодорожное сообщение

16 авг. 14:57

Между Россией и Таджикистаном возобновилось прерванное из-за пандемии железнодорожное сообщение.

Первый за два года пассажирский поезд отправился из Таджикистана в Россию минувшей ночью.

«Состав вышел в путь из Куляба 16 августа в 0:10, его прибытие в российский город Волгоград запланировано на пятницу, 19 августа», - сообщили в ГУП «Рохи охани Точикистон» (железные дороги Таджикистана).

Поезд из Душанбе в Волгоград отправится 27 августа, из Худжанда - 7 сентября.

Ранее сообщалось, что поезда в Волгоград со станции Куляба будут отправляться раз в неделю по вторникам, в обратную сторону - по пятницам.